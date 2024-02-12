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Специалист Чегаева дала советы по составлению здорового рациона

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Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Марий Эл Наталья Чегаева дала рекомендации, как составить здоровый рацион питания.
Специалист Чегаева дала советы по составлению здорового рациона
  • Gettyimages.ru

«Исключите из рациона продукты, которые не доставляют организму никаких питательных веществ, «перегружают» организм и мешают усвоению нужных веществ. Это продукты глубокой переработки, содержащие много соли, добавленного сахара, насыщенных и даже трансжиров», — заявила эксперт в беседе с ИА МариМедиа.

Специалист также посоветовала исключить из рациона алкоголь, колбасы, мясные и рыбные деликатесы, копчёности, кондитерские изделия, острые солёные закуски, сладкие газированные напитки.

По мнению Чегаевой, в ежедневном рационе должны присутствовать 400 г овощей и фруктов, одно блюдо из зерновых продуктов, 100—150 г птицы, яиц, рыбы и морепродуктов, две порции молочной продукции.

«Питаться три раза в день с пятичасовым интервалом — завтрак, обед, ужин. Завтрак обязателен, оптимальный интервал между завтраком и ужином — не более 10—11 часов», — заключила эксперт.

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