Специалист Чегаева дала советы по составлению здорового рациона

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Марий Эл Наталья Чегаева дала рекомендации, как составить здоровый рацион питания.

«Исключите из рациона продукты, которые не доставляют организму никаких питательных веществ, «перегружают» организм и мешают усвоению нужных веществ. Это продукты глубокой переработки, содержащие много соли, добавленного сахара, насыщенных и даже трансжиров», — заявила эксперт в беседе с ИА МариМедиа.

Специалист также посоветовала исключить из рациона алкоголь, колбасы, мясные и рыбные деликатесы, копчёности, кондитерские изделия, острые солёные закуски, сладкие газированные напитки.

По мнению Чегаевой, в ежедневном рационе должны присутствовать 400 г овощей и фруктов, одно блюдо из зерновых продуктов, 100—150 г птицы, яиц, рыбы и морепродуктов, две порции молочной продукции.

«Питаться три раза в день с пятичасовым интервалом — завтрак, обед, ужин. Завтрак обязателен, оптимальный интервал между завтраком и ужином — не более 10—11 часов», — заключила эксперт.

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