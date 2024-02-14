Набиуллина предложила ввести лимиты на внесение наличных в банкоматах

ЦБ России для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимиты на внесение наличных денег в банкоматах с использованием токенизированных карт, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что зачастую в банках берут кредиты наличными, а потом в банкомате переводят эти средства на так называемый безопасный счёт в другом банке, т. е. мошенникам.

«Для того чтобы этого не было, всё-таки (стоит. — RT) рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Она также назвала одной из приоритетных задач регулятора в этом году борьбу с кредитным мошенничеством.

Ранее в Банке России заявили о пресечении в 2023 году мошеннических хищений на общую сумму 5,8 трлн рублей.