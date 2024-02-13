ЦБ России: банки в 2023 году пресекли мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей

Центробанк России опубликовал материалы, согласно которым российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей.

«Начиная с 2023 года кредитные организации направляют в Банк России информацию о предотвращённых хищениях денежных средств. Так, за 2023 год объём предотвращённых операций без согласия клиентов составил 5798,35 млрд рублей», — сообщил ЦБ.

Уточняется, что благодаря эффективной работе антифрод-процедур кредитных организаций злоумышленникам не удалось совершить 34,77 млн мошеннических операций.

Ранее доктор юридических наук, начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала, какие схемы мошенников можно назвать самыми распространёнными.