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Киберэксперт Душкин: волнение из-за мошенников в сети может вызвать паранойю

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Главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин заявил, что волноваться из-за потенциальной угрозы интернет-мошенничества вредно, так как это может привести к развитию паранойи.
Киберэксперт Душкин: волнение из-за мошенников в сети может вызвать паранойю
  • Gettyimages.ru

Такое нездоровое состояние способно оказывать серьёзное давление на человека и снижать качество его жизни, объяснил он в интервью телеканалу «Звезда».

«Человек начнёт бояться, остерегаться, начнут гормоны стресса выделяться — кортизол, адреналин. Они начнут разрушать его организм. Вместо того чтобы жить спокойно, наслаждаться окружающей действительностью и просто включать критическое мышление в нужный момент, человек начинает параноить и сжигает сам себя своими собственными гормонами», — заявил Душкин.

Специалист посоветовал расслабиться и проявлять бдительность.

Кроме прочего, по его словам, стоит уделить особое внимание пожилым, которым в силу возраста бывает тяжело сохранять ясность мышления.

Ранее доктор юридических наук, начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала, какие схемы мошенников можно назвать самыми распространёнными.

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