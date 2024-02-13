Киберэксперт Душкин: волнение из-за мошенников в сети может вызвать паранойю

Главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин заявил, что волноваться из-за потенциальной угрозы интернет-мошенничества вредно, так как это может привести к развитию паранойи.

Такое нездоровое состояние способно оказывать серьёзное давление на человека и снижать качество его жизни, объяснил он в интервью телеканалу «Звезда».

«Человек начнёт бояться, остерегаться, начнут гормоны стресса выделяться — кортизол, адреналин. Они начнут разрушать его организм. Вместо того чтобы жить спокойно, наслаждаться окружающей действительностью и просто включать критическое мышление в нужный момент, человек начинает параноить и сжигает сам себя своими собственными гормонами», — заявил Душкин.

Специалист посоветовал расслабиться и проявлять бдительность.

Кроме прочего, по его словам, стоит уделить особое внимание пожилым, которым в силу возраста бывает тяжело сохранять ясность мышления.

Ранее доктор юридических наук, начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала, какие схемы мошенников можно назвать самыми распространёнными.