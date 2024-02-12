В Росфинмониторинге рассказали о самых распространённых схемах мошенников

Доктор юридических наук, начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала, какие схемы мошенников можно назвать самыми распространёнными.

«Прежде всего, это методы социальной инженерии, то есть изощрённый обман, злоупотребления доверием и введение в заблуждение. В результате жертва такой атаки сама передаёт свои деньги или пароли от счетов преступникам. Если раньше этим занимались лица, находящиеся в местах лишения свободы, то в последние годы мошенники действуют в основном через кол-центры, находящиеся за рубежом», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, по-прежнему распространены финансовые пирамиды, продолжаются и кражи с использованием личных данных.

Тисен добавила, что появляются также новые схемы, поскольку злоумышленники пользуются неосведомлённостью граждан. Например, преступники действуют под видом сотрудников госорганов.

«Конечно, не всегда преступники прикидываются сотрудниками госструктур. Их схемы могут быть построены на любой лжи, хоть про неожиданный штраф, хоть про оформленный кредит. А сами они могут выдавать себя за кого угодно, вплоть до родственников жертвы, и говорить, что попали в беду и им срочно нужно помочь деньгами. В таких случаях нужно перезванивать родным или в банк и перепроверять информацию», — заключила эксперт.

Ранее в ГУ МВД Свердловской области рассказали о новой схеме мошенничества с использованием телефонной и видеосвязи.