В Свердловской области предупредили о новой схеме мошенничества

В ГУ МВД Свердловской области рассказали о новой схеме мошенничества с использованием телефонной и видеосвязи.

Об этом сообщает URA.RU.

«Доверчивому преподавателю на телефон пришло сообщение от непосредственного начальника, попросившего оказать помощь представителю ФСБ. Она не знала, что письмо ей прислал аферист под видом сыщика. После этого её заставили оформить кредит, а когда она усомнилась в порядочности звонившего, то с ней связался лжесиловик по видеосвязи и убедил её», — рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Как отметил полицейский, злоумышленник угрожал 67-летней женщине, что на неё заведут уголовное дело о госизмене в случае неисполнения требований.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин посоветовал избегать слов «да» и «нет», если есть подозрение, что с вами по телефону разговаривает мошенник.