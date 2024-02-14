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Набиуллина назвала борьбу с кредитным мошенничеством главной задачей года в ЦБ

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина назвала одной из приоритетных задач регулятора в этом году борьбу с кредитным мошенничеством.
Набиуллина назвала борьбу с кредитным мошенничеством главной задачей года в ЦБ
  • РИА Новости

«Я считаю, что среди основных задач — это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать, — это вопросы кредитного мошенничества», — цитирует её РИА Новости.

Набиуллина отметила, что социнженерия всё больше перетекает в кредитный фронт: люди всё чаще берут миллионные кредиты и отдают деньги мошенникам.

«По нашей статистике, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка, — это заёмные средства», — подчеркнула она.

По словам главы ЦБ России, жертвам мошенников в интернете возмещается менее 10% похищенных средств, долгожданного переломного момента в борьбе с киберпреступниками не произошло.

Ранее в Банке России заявили о пресечении в 2023 году мошеннических хищений на общую сумму 5,8 трлн рублей.

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