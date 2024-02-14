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Набиуллина: переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло

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Жертвам мошенников в интернете возмещается менее 10% похищенных средств, долгожданного переломного момента в борьбе с киберпреступниками не произошло. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло
  • РИА Новости

По её словам, доля возмещения средств пострадавшим от действий кибермошенников выросла, однако эта цифра по-прежнему недостаточно высока.

«Да, увеличилось количество успешно отражённых атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов... Перелома долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло», — заявила Набиуллина в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

Ранее в Банке России заявили о пресечении в 2023 году мошеннических хищений на общую сумму 5,8 трлн рублей.

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