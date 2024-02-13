Терапевт Лапа рассказала о способах улучшить самочувствие во время магнитной бури
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«И самое главное, разжижить кровь: принимать антикоагулянты, пить воду. Выспаться хорошо перед этим, отдохнуть. И мы можем спокойно отправляться на работу, никаких проблем не будет. Но самое важное в этой ситуации — не переедать. То есть не нагружать ни свою иммунную систему, ни желудочно-кишечный тракт», — цитирует врача ОТР.
Как отметила Лапа, при ухудшении самочувствия можно отпроситься доработать дома и взять отгул.
Ранее врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, почему вероятность переохлаждения повышается в оттепель.