Врач Асанов заявил, что вероятность переохлаждения повышается в оттепель

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, почему вероятность переохлаждения повышается в оттепель.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что в морозы люди склонны одеваться теплее.

«А как только наступает оттепель, забываем про шапки, шарфы и тёплые шубы. Поэтому в оттепель риск переохладиться, как ни странно, выше, чем в холодную погоду», — отметил Асанов.

По его словам, в морозы меньше вероятность заболеть ещё и потому, что люди склонны меньше выходить из дома, реже ходят в гости и общественные места.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.