Врач Иванов назвал оптимальные показатели давления для взрослых

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, какие показатели давления считаются оптимальными для взрослых.

«Согласно нормам, оптимальными для взрослых людей считаются показатели 110—120/70 мм рт. ст., а нормальными — 120—129/80. В норме разница между верхним и нижним давлением — пульсовое давление — составляет 40 единиц. У пожилых людей она может достигать 50 единиц, это не патология, а своего рода возрастная особенность», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, слишком большая разница между верхним и нижним давлением может свидетельствовать о стрессе, переутомлении и т. д.

Если разница, наоборот, слишком маленькая, то это чаще всего говорит о том, что измерение выполнено некорректно. Но если повторные замеры показывают тот же результат, то рекомендуется обратиться к врачу или вызвать скорую.

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