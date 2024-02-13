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Врач Иванов назвал оптимальные показатели давления для взрослых

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Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, какие показатели давления считаются оптимальными для взрослых.
Врач Иванов назвал оптимальные показатели давления для взрослых
  • Gettyimages.ru

«Согласно нормам, оптимальными для взрослых людей считаются показатели 110—120/70 мм рт. ст., а нормальными — 120—129/80. В норме разница между верхним и нижним давлением — пульсовое давление — составляет 40 единиц. У пожилых людей она может достигать 50 единиц, это не патология, а своего рода возрастная особенность», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, слишком большая разница между верхним и нижним давлением может свидетельствовать о стрессе, переутомлении и т. д.

Если разница, наоборот, слишком маленькая, то это чаще всего говорит о том, что измерение выполнено некорректно. Но если повторные замеры показывают тот же результат, то рекомендуется обратиться к врачу или вызвать скорую.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов посоветовал при гипертонии снизить употребление соли и сахара, а также ограничить некоторые продукты.

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