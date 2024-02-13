В Подмосковье направят 240 млн рублей на проведение неонатального скрининга

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что в 2024 году в регионе направят 240 млн рублей на проведение неонатального скрининга новорожденных.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Начиная с 2023 года и по сегодняшний день обследовано более 77,5 тыс. малышей, из них 7,8 тыс. — только за полтора месяца текущего года», — сказал Голубев.

Бесплатную обследование можно пройти во всех роддомах, перинатальных центрах, а также детских поликлиниках Подмосковья.

В ходе процедуры новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний.

Ранее сообщалось, что бригада мобильных врачей посетила отдалённые районы Якутии для оказания медицинской помощи детям.