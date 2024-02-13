В Подмосковье направят 240 млн рублей на проведение неонатального скрининга
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Начиная с 2023 года и по сегодняшний день обследовано более 77,5 тыс. малышей, из них 7,8 тыс. — только за полтора месяца текущего года», — сказал Голубев.
Бесплатную обследование можно пройти во всех роддомах, перинатальных центрах, а также детских поликлиниках Подмосковья.
В ходе процедуры новорожденных проверяют на 36 генетических заболеваний.
Ранее сообщалось, что бригада мобильных врачей посетила отдалённые районы Якутии для оказания медицинской помощи детям.