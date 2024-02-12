Бригада мобильных врачей проводит осмотры детей в отдалённых районах Якутии
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В составе бригады педиатр, невролог, офтальмолог, специалист ультразвуковой диагностики, эндокринолог, передаёт ОТР.
Всего медики осмотрят жителей более 30 труднодоступных арктических сёл, в частности Среднеколымского и Нижнеколымского.
По проекту регионального Минздрава, после выездных осмотров специалисты продолжают медицинское сопровождение пациентов посредством телемедицины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.