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Бригада мобильных врачей проводит осмотры детей в отдалённых районах Якутии

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Бригада мобильных врачей посетила отдалённые районы Якутии для оказания медицинской помощи детям.
Бригада мобильных врачей проводит осмотры детей в отдалённых районах Якутии
  • Gettyimages.ru
  • © FluxFactory

В составе бригады педиатр, невролог, офтальмолог, специалист ультразвуковой диагностики, эндокринолог, передаёт ОТР.

Всего медики осмотрят жителей более 30 труднодоступных арктических сёл, в частности Среднеколымского и Нижнеколымского.

По проекту регионального Минздрава, после выездных осмотров специалисты продолжают медицинское сопровождение пациентов посредством телемедицины.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.

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