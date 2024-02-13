Российские эксперты назвали вредные завтраки, которые считаются полезными

Специалисты рассказали, какие завтраки, считающиеся полезными, на самом деле вредны для здоровья.

Прежде всего, к таковым можно отнести обезжиренные молочные продукты, а также сладкие йогурты и творожки, соки и нектары, пишет «Российская газета».

Дело в том, что в некоторых таких продуктах содержание сахара может доходить до 15%, а в обезжиренные продукты для улучшения вкуса также часто добавляют разные виды сахара.

Также не подходят для завтрака каши быстрого приготовления, поскольку после обработки снижается питательная ценность круп и человек насыщает себя «пустыми калориями».

Кроме того, с точки зрения сочетания жиров и сахара стоит с осторожностью отнестись к такому продукту, как мюсли.

«Помимо большого количества сахара, в готовых мюсли бывает слишком много жира в виде растительных масел», — отмечают специалисты.

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