Фонд «Защитники Отечества» в Перми окажет психологическую помощь ветеранам СВО
- РИА Новости
Психолог может вести сопровождение нуждающихся в помощи, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт губернатора и правительства Пермского края.
«Если обратившийся даёт согласие, с ним продолжают работу. Специалист самостоятельно перезванивает спустя время, проверяет состояние, а также задаёт уточняющие вопросы», — говорится в сообщении.
Кроме того, в фонде разработали памятные брошюры, в которых прописали форматы помощи и вопросы, с которыми можно обратиться.
Ранее руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова заявила, что с 1 июня 2023 года поступило более 10 тыс. обращений.