Фонд «Защитники Отечества» в Перми окажет психологическую помощь ветеранам СВО

Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» запустил линию психологической помощи для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

Психолог может вести сопровождение нуждающихся в помощи, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт губернатора и правительства Пермского края.

«Если обратившийся даёт согласие, с ним продолжают работу. Специалист самостоятельно перезванивает спустя время, проверяет состояние, а также задаёт уточняющие вопросы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в фонде разработали памятные брошюры, в которых прописали форматы помощи и вопросы, с которыми можно обратиться.

Ранее руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова заявила, что с 1 июня 2023 года поступило более 10 тыс. обращений.