RT в Telegram
Подпишись

Фонд «Защитники Отечества» в Перми окажет психологическую помощь ветеранам СВО

Короткая ссылка
Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» запустил линию психологической помощи для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
Фонд «Защитники Отечества» в Перми окажет психологическую помощь ветеранам СВО
  • РИА Новости

Психолог может вести сопровождение нуждающихся в помощи, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт губернатора и правительства Пермского края.

«Если обратившийся даёт согласие, с ним продолжают работу. Специалист самостоятельно перезванивает спустя время, проверяет состояние, а также задаёт уточняющие вопросы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в фонде разработали памятные брошюры, в которых прописали форматы помощи и вопросы, с которыми можно обратиться.

Ранее руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова заявила, что с 1 июня 2023 года поступило более 10 тыс. обращений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить