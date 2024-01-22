В нижегородский филиал «Защитники Отечества» обратились 10 тысяч раз в 2023 году

Руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова заявила, что с 1 июня 2023 года поступило более 10 тыс. обращений.

Об этом она рассказала в прямом эфире ЦУР Нижегородской области, сообщает сайт pravda-nn.ru.

По её словам, большая часть из этих обращений уже отработана.

Также пять нижегородских ветеранов — членов Ассоциации ветеранов спецоперации — приняли участие во втором Форуме ветеранов СВО «Вместе победим», отметила Генералова.

Кроме того, по её словам, на прошлой неделе представители фонда совместно с Соцфондом России вручили ветерану, потерявшему зрение, голосовой помощник «Робин».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».