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Бизнес-стратег Коханчик посоветовала установить чёткие границы с коллегами

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Финансовый эксперт и бизнес-стратег Анна Коханчик дала советы, как установить границы и самореализоваться в токсичном рабочем коллективе.

Если коллега или начальник повышает голос или переходит на оскорбления, следует сообщить ему, что его эмоции вышли из-под контроля, и предложить вернуться к диалогу позже, посоветовала эксперт в разговоре с Life.ru.

Также следует установить чёткие границы и донести до сотрудников, как им можно себя вести, а как нельзя, сказала эксперт.

Кроме того, должно присутствовать прозрачное понимание критериев оценки работы — хорошая она или плохая. Сюда входит понимание этих критериев руководителем, условия премирования или депремирования, как фиксируются договорённости в компании и др.

«Все эти моменты необходимо периодически обсуждать и перепроверять, чтобы у всех были одинаковая информация и возможность конструктивного диалога вместо разрушительного», — объяснила Коханчик.

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