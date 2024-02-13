Президент Россиии Владимир Путин направил приветствие участникам Второго Форума будущих технологий, который пройдёт 13—14 февраля в Москве и будет посвящён инновационному развитию медицины.

Обращение размещено на сайте Кремля.

В своём приветствии он отметил, что в настоящее время бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в самых разных сферах: биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях, технологиях искусственного интеллекта.

Путин подчеркнул, что очень важно, чтобы достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов как можно оперативнее внедрялись в реальную практику, в работу российских больниц и поликлиник.

«Хочу подчеркнуть: именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения — от первичного звена до крупных федеральных центров. И ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что данный подход позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а следовательно — качество и продолжительность жизни людей.

«Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний. И конечно, мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами», — заключил он.

Вместе с этим президент поблагодарил всех представителей медицинского сообщества за труд и пожелал участникам форума успехов.

Ранее Путин заявил о наличии программы по развитию фармацевтической отрасли в России.