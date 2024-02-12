В Ставропольском крае выдали 58 квартир сиротам — участникам СВО
Об этом сообщает ИА «Победа26».
Со своей стороны, губернатор Владимир Владимиров отметил, что в Ставропольском крае участникам СВО оказывают медпомощь. Он также заявил о важности расширения реабилитационного центра в регионе.
«У нас 84 человека уже на реабилитации. Мы понимаем, что их будет больше, и нам важно подготовить собственные мощности, чтобы оказать ребятам помощь в наших учреждениях», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области направили 681 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот.