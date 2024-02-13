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В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

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RT
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев предложили обеспечить в России автомобилями инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. Копии пояснительной записки и проекта закона, направленного правительству для получения официального заключения, есть в распоряжении RT.

«Проектом федерального закона «О внесении изменения в ст. 14 федерального закона «О ветеранах» предлагается предоставить инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий право на обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению», — говорится в тексте законопроекта.

Как отмечают депутаты, предоставленный автомобиль может быть использован в качестве специализированного средства передвижения, что создаст дополнительные необходимые условия для доступа к объектам инфраструктур.

По словам Нилова, идея законопроекта актуализировалась по итогам рабочей поездки на АвтоВАЗ.

«Ознакомился с производственными мощностями завода, на которых происходит переоборудование транспортных средств под ручное управление для инвалидов. Процедура недорогая и достаточно оперативная. К сожалению, сегодня большинство инвалидов вынуждены платить за неё из своего кармана, как и за саму машину. А ведь спецавтомобили очень востребованы, и такая просьба неоднократно озвучивалась на встречах с ветеранами», — отметил Нилов.

Также предполагается, что средство передвижения может применяться для осуществления предпринимательской деятельности на своём транспорте — такси, курьерская доставка, доставка грузов, а также волонтёрской деятельности.

Кроме того, законопроектом предлагается обеспечивать текущий и капитальный ремонт предоставленного инвалиду войны автотранспорта, а также осуществлять оплату расходов на горюче-смазочные материалы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект с предложением установить на госуровне 1 июля памятную дату — День ветеранов боевых действий.

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