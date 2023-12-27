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В Думе предложили установить День ветеранов боевых действий 1 июля

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В Госдуму внесли законопроект с предложением установить на госуровне 1 июля памятную дату — День ветеранов боевых действий.
В Думе предложили установить День ветеранов боевых действий 1 июля
  • РИА Новости

«Проектом закона предлагается установить в Российской Федерации памятную дату — День ветеранов боевых действий», — приводит текст документа РИА Новости.

Законопроект внесла Тульская областная дума.

Авторы инициативы отметили, что соответствующий праздник отмечается 1 июля по желанию самих граждан и общественных объединений в Белгородской, Тульской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской областях и других регионах страны.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России День участника специальной военной операции на Украине. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

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