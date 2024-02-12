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Педиатр Фатхуллина посоветовала родителям читать детям вслух для их развития

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Врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина отметила пользу совместного с детьми чтения.
Педиатр Фатхуллина посоветовала родителям читать детям вслух для их развития
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Сказки на ночь снижают гиперактивность, действуют на ребёнка успокаивающе, а кроме того, такой досуг позволяет улучшить отношения между родителями и детьми, пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой пресс-службу регионального Минздрава.

Дети, которым читают, «сами быстрее учатся этому, расширяют словарный запас, проще сосредотачиваются и контролируют эмоции», отметила Фатхуллина. Читая ребёнку, взрослый помогает ему развивать логическое мышление и воображение.

Кроме того, по её словам, слушая чтение, дети учатся осознавать собственные эмоции и говорить о них.

Ранее доктор педагогических и психологических наук член-корреспондент Российской академии образования, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков выразил мнение, что для достижения успеха в жизни важно развивать социальный интеллект.

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