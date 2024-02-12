Россельхознадзор продолжит мониторинг водных биоресурсов из-за ситуации в Японии
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- © Eugene Hoshiko
«Служба продолжит мониторинг водных биоресурсов из трансграничных с Японией районов, представляющих угрозу здоровью российского потребителя. Также Россельхознадзором проводится работа по внедрению в работу лабораторий Службы методики измерений объёмной (удельной) активности трития в объектах окружающей среды, объектах технологических и биологических сред с использованием жидкосцинтилляционных спектрометрических радиометров альфа-, бета-излучения МИ-97-2023, разработанной ООО «ЭколоджиксЛаб», — добавили там.
По словам специалистов, с целью оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в, предположительно, загрязнённых радиоактивными веществами зонах вылова, Россельхознадзором были запрошены данные о проводимых японской стороной методиках лабораторных исследований такой продукции на содержание трития, цезия и стронция.
«Также были запрошены данные о периодичности отбора проб для радиологических исследований и максимально допустимых уровнях радиоактивных веществ в морепродуктах», — заключили в ведомстве.
Ранее опрошенные RT специалисты рассказали о последствиях утечки радиоактивной воды на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии.
7 февраля стало известно, что на японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды.
Уточняется, что большая часть воды, скорее всего, впиталась в почву. При этом точка мониторинга, установленная рядом со сточным каналом, не показывает изменений фона.