Россельхознадзор продолжит мониторинг водных биоресурсов из-за ситуации в Японии

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали RT, что в связи с публикацией на официальном сайте Токийской электроэнергетической компании-оператора «Фукусимы-1» отчёта об обнаружении утечки воды из очищающего радиоактивную воду устройства ведомство в очередной раз подчёркивает необходимость проведения радиологических исследований.

«Служба продолжит мониторинг водных биоресурсов из трансграничных с Японией районов, представляющих угрозу здоровью российского потребителя. Также Россельхознадзором проводится работа по внедрению в работу лабораторий Службы методики измерений объёмной (удельной) активности трития в объектах окружающей среды, объектах технологических и биологических сред с использованием жидкосцинтилляционных спектрометрических радиометров альфа-, бета-излучения МИ-97-2023, разработанной ООО «ЭколоджиксЛаб», — добавили там.

По словам специалистов, с целью оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в, предположительно, загрязнённых радиоактивными веществами зонах вылова, Россельхознадзором были запрошены данные о проводимых японской стороной методиках лабораторных исследований такой продукции на содержание трития, цезия и стронция.

«Также были запрошены данные о периодичности отбора проб для радиологических исследований и максимально допустимых уровнях радиоактивных веществ в морепродуктах», — заключили в ведомстве.

Ранее опрошенные RT специалисты рассказали о последствиях утечки радиоактивной воды на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии.

7 февраля стало известно, что на японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды.

Уточняется, что большая часть воды, скорее всего, впиталась в почву. При этом точка мониторинга, установленная рядом со сточным каналом, не показывает изменений фона.