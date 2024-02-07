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Специалисты допустили изъятие грунта после утечки воды на АЭС «Фукусима-1»

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Анастасия Румянцева
Опрошенные RT специалисты рассказали о последствиях утечки радиоактивной воды на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии.
Специалисты допустили изъятие грунта после утечки воды на АЭС «Фукусима-1»
  • AFP

Как пояснил эколог Андрей Фролов, скорее всего, придётся изымать грунт, куда вытекла вода, и отдельно захоранивать.

«То есть тут нельзя говорить о какой-то глобальной катастрофе, просто у них технологическая неполадка из-за каких-то непрофессиональных действий, скорее всего, людской фактор. То есть это не такой объём, но, с другой стороны, это неприятно, потому что всё равно нужно там, где она просочилась, грунт нужно вынимать полностью, очищать и, соответственно, где-то складировать, захоранивать. Это технически решаемо, это не представляет какой-то глобальной опасности», — отметил собеседник RT.

Такой же точки зрения придерживается доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин.

«В этом случае необходимо произвести изъятие почвы с места заражения для специализированной переработки», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что на японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды.

Уточняется, что большая часть воды, скорее всего, впиталась в почву. При этом точка мониторинга, установленная рядом со сточным каналом, не показывает изменений фона.

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