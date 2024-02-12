Педагог Савенков дал советы, как выявить одарённость у ребёнка

Член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических и психологических наук, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета профессор Александр Савенков рассказал, как диагностировать у ребёнка одаренность.

Оценивать интеллект, креативность и мотивацию ребёнка должен не родитель, а психолог, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, уровни развития этих параметров можно оценить с помощью специальных методик. Для родителей также есть специальные диагностические инструменты.

«Родители, читающие книги об одарённости, написанные специально для них, могут найти эти методики (например, «Карта одарённости», «Палитра интересов» и другие). Также существуют диагностические методики специально для педагогов (например, «Интеллектуальный портрет» и другие)», — сказал Савенков.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.