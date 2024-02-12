Пациентами четырёх медицинских центров в Москве стали 150 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пациентами четырёх столичных флагманских медицинских центров стали более 150 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, хирурги уже сделали более 30 тыс. операций.

Также в центрах в полтора раза быстрее оказывается экстренная помощь. Для точной постановки диагноза проводят около 15 разнообразных обследований.

«Например, на все обследования, постановку диагноза и определение тактики лечения в 70% случаев уходит всего два часа. Чуть больше 20% пациентов за это время получают необходимую медпомощь и выписываются домой», — написал мэр.

По новому стандарту в 2024 году начнут работать 20 крупнейших многопрофильных взрослых больниц.

«Кроме того, будет завершено строительство ещё двух флагманских центров — на базе больниц имени Буянова и имени Пирогова», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве в новом комплексе ИКБ №1 начало работу отделение для проведения родов.