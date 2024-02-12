RT в Telegram
Подпишись

Пациентами четырёх медицинских центров в Москве стали 150 тысяч человек

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пациентами четырёх столичных флагманских медицинских центров стали более 150 тыс. человек.
Пациентами четырёх медицинских центров в Москве стали 150 тысяч человек

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, хирурги уже сделали более 30 тыс. операций.

Также в центрах в полтора раза быстрее оказывается экстренная помощь. Для точной постановки диагноза проводят около 15 разнообразных обследований.

«Например, на все обследования, постановку диагноза и определение тактики лечения в 70% случаев уходит всего два часа. Чуть больше 20% пациентов за это время получают необходимую медпомощь и выписываются домой», — написал мэр.

По новому стандарту в 2024 году начнут работать 20 крупнейших многопрофильных взрослых больниц.

«Кроме того, будет завершено строительство ещё двух флагманских центров — на базе больниц имени Буянова и имени Пирогова», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве в новом комплексе ИКБ №1 начало работу отделение для проведения родов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить