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В Приморье по факту отравления в бургерной возбуждено дело

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В Приморском крае в городе Дальнереченске 31 человек отравился бургерами в кафе «М-Бургер». В данной связи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В Приморье по факту отравления в бургерной возбуждено дело

Об этом сообщили в СУ СК по Приморскому краю.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Отмечается, что среди отравившихся есть дети.

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