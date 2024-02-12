В Приморье по факту отравления в бургерной возбуждено дело

В Приморском крае в городе Дальнереченске 31 человек отравился бургерами в кафе «М-Бургер». В данной связи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Об этом сообщили в СУ СК по Приморскому краю. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Отмечается, что среди отравившихся есть дети.