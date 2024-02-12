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Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ после выхода фильмов о ней

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Блогер Ксения Собчак заявила, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из YouTube и соцсетей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее НТВ опубликовал фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни».

Ранее суд оштрафовал Собчак на 10 тыс. руб за нарушение правил банкротства.

Также сообщалось, что гособвинение просит приговорить к восьми годам колонии строгого режима коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.

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