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Daily Mail: принц Гарри должен заплатить около $1 млн по делу против СМИ

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Принц Гарри вынужден будет заплатить около $1 млн судебных издержек по делу о клевете против издательства Associated Newspapers.

Ранее стало известно, что принц отозвал свой иск против Associated Newspapers. О причинах решения не сообщается.

«Теперь ему придется оплатить расходы газеты в размере £250 тыс. , а также гонорары его адвокатов, из-за чего счёт за оплату юридических услуг превысит £750 тыс. (более $950 тыс. — RT)», — сообщает Daily Mail, принадлежащая издательству.

В мае 2023 года принц Гарри и его жена Меган Маркл едва не попали в ДТП в Нью-Йорке, когда пытались скрыться от папарацци на такси.

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