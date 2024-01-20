Daily Mail: принц Гарри должен заплатить около $1 млн по делу против СМИ
Ранее стало известно, что принц отозвал свой иск против Associated Newspapers. О причинах решения не сообщается.
«Теперь ему придется оплатить расходы газеты в размере £250 тыс. , а также гонорары его адвокатов, из-за чего счёт за оплату юридических услуг превысит £750 тыс. (более $950 тыс. — RT)», — сообщает Daily Mail, принадлежащая издательству.
В мае 2023 года принц Гарри и его жена Меган Маркл едва не попали в ДТП в Нью-Йорке, когда пытались скрыться от папарацци на такси.