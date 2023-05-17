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Принц Гарри и Меган Маркл, скрываясь от папарацци, чуть не попали в аварию

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Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл едва не попали в ДТП в Нью-Йорке, когда пытались скрыться от папарацци на такси.
Принц Гарри и Меган Маркл, скрываясь от папарацци, чуть не попали в аварию
  • Gettyimages.ru
  • © James Devaney

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Инцидент произошёл после церемонии награждения премией Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards, лауреатом которой стала Меган Маркл.

Известно, что за парой, которая возвращалась на такси после церемонии, следовало полдюжины автомобилей с папарацци.

Опасная погоня продолжалась около двух часов и повлекла за собой многочисленные столкновения с другими машинами, пешеходами и даже двумя офицерами полиции Нью-Йорка.

Автомобили с журналистами нарушали правила дорожного движения — передвигались по тротуарам, выезжали на красный свет, а также ехали задним ходом по улице с односторонним движением.

Ранее сообщалось, что в сети опубликован первый трейлер седьмой части серии «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом. 

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