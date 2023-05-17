В сети опубликован первый трейлер седьмой части серии «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом
- globallookpress.com
- © Paramount Pictures/Keystone Press Agency
В ролике демонстрируется несколько диалогов главных героев и антагонистов, а также ряд трюков в исполнении Круза.
Работа над седьмым фильмом серии продлилась более двух лет и была завершена лишь в апреле 2023 года. Выход продолжения, в котором Том Круз, вероятно, в последний раз выступит в роли непобедимого шпиона, запланирован на лето 2024-го.
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