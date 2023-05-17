Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В сети опубликован первый трейлер седьмой части серии «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом

Короткая ссылка
На YouTube опубликован первый проморолик шпионского боевика «Миссия невыполнима — Смертельная расплата, часть 1» с Томом Крузом в роли агента Итана Ханта.
В сети опубликован первый трейлер седьмой части серии «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом
  • globallookpress.com
  • © Paramount Pictures/Keystone Press Agency

В ролике демонстрируется несколько диалогов главных героев и антагонистов, а также ряд трюков в исполнении Круза.

Работа над седьмым фильмом серии продлилась более двух лет и была завершена лишь в апреле 2023 года. Выход продолжения, в котором Том Круз, вероятно, в последний раз выступит в роли непобедимого шпиона, запланирован на лето 2024-го.

Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли Терминатора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить