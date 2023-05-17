В сети опубликован первый трейлер седьмой части серии «Миссия: невыполнима» с Томом Крузом

На YouTube опубликован первый проморолик шпионского боевика «Миссия невыполнима — Смертельная расплата, часть 1» с Томом Крузом в роли агента Итана Ханта.

В ролике демонстрируется несколько диалогов главных героев и антагонистов, а также ряд трюков в исполнении Круза.

Работа над седьмым фильмом серии продлилась более двух лет и была завершена лишь в апреле 2023 года. Выход продолжения, в котором Том Круз, вероятно, в последний раз выступит в роли непобедимого шпиона, запланирован на лето 2024-го.

Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли Терминатора.