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Суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за нарушение правил банкротства

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Мировой суд оштрафовал журналистку Ксению Собчак на 10 тыс. рублей за отказ выплатить в установленный срок штраф за неправомерные действия при банкротстве.
Суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за нарушение правил банкротства
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что Собчак не выплатила административный штраф в размере 5 тыс. рублей за неправомерные действия при банкротстве.

Таким образом, журналистка совершила новое правонарушение. Как уточняется, оно касается уклонения от исполнения административного наказания.

За это ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

На заседание суда Собчак не явилась, уточняет ТАСС.

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