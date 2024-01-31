Суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за нарушение правил банкротства
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
Отмечается, что Собчак не выплатила административный штраф в размере 5 тыс. рублей за неправомерные действия при банкротстве.
Таким образом, журналистка совершила новое правонарушение. Как уточняется, оно касается уклонения от исполнения административного наказания.
За это ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.
На заседание суда Собчак не явилась, уточняет ТАСС.