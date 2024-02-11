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20 человек госпитализировали из-за кишечной инфекции в дагестанском селе

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Острая кишечная инфекция привела к госпитализации 20 человек в дагестанском селе Дылым. Ещё более 20 человек лечатся амбулаторно. Такая информация приводится в Telegram-канале Казбековского района Дагестана.
20 человек госпитализировали из-за кишечной инфекции в дагестанском селе
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что в селе выявлен рост количества заболевших из-за острой кишечной инфекции. В стационар центральной районной больницы поступили 20 человек. Им поставили диагноз острый гастроэнтерит неясной этиологии.

«Ещё 21 человек, обратившиеся за помощью и выявленные в ходе подворных обходов, обеспечены амбулаторным лечением на дому», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дагестане 15 человек отравились едой из кафе. Семерым из них потребовалась госпитализация.

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