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В Дагестане 15 человек отравились едой из кафе

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В Казбековском районе Дагестана 15 человек отравились едой из кафе, семь пострадавших находятся в больнице.
В Дагестане 15 человек отравились едой из кафе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Всего в стационаре сейчас получают терапию семь человек, в том числе четверо детей. Амбулаторно получают лечение на дому восемь человек, из них пять детей. Все больные питались или получали под заказ пищу в одной из точек общепита селения Дылым», — говорится в сообщении.

Ранее в Благовещенске десять учеников местной гимназии обратились к врачам из-за подозрения в заражении кишечной инфекцией.

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