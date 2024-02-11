Более 20 человек отравились в приморском общепите за пять дней

В Дальнереченске 22 человека обратились в больницу с отравлением за пять дней, предварительная причина — некачественная пища в одном из заведений общепита.

«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита», — сообщает прокуратура Приморского края. Ранее стало известно, что в Казбековском районе Дагестана 15 человек отравились едой из кафе, семь пострадавших находятся в больнице. Уточняется, что семерых пострадавших, включая четырёх детей, госпитализировали. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.