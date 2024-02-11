RT в Telegram
Подпишись

Более 20 человек отравились в приморском общепите за пять дней

Короткая ссылка
В Дальнереченске 22 человека обратились в больницу с отравлением за пять дней, предварительная причина — некачественная пища в одном из заведений общепита.

«В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительным опросом установлено, что возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита», — сообщает прокуратура Приморского края.

Ранее стало известно, что в Казбековском районе Дагестана 15 человек отравились едой из кафе, семь пострадавших находятся в больнице.

Уточняется, что семерых пострадавших, включая четырёх детей, госпитализировали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить