Исполнительный директор Фонда Горчакова Драчевский сравнил дипломатию со спортом
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«Дипломатия предполагает обязательную игру, соревнование умов, идей, всевозможных подходов. Поэтому я вижу тут прямую аналогию», — заявил Драчевский в интервью на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».
Драчевский назвал спорт «быстрым и вульгарным отражением жизни».
«Всё то, что происходит в спорте, всё точно происходит в любой отрасли... Спорт предполагает соревнование, и вся жизнь человеческая — это сплошное соревнование», — отметил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что углубление торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами — это приоритетная задача, над которой трудятся российские дипломаты.
Российских дипломатов с профессиональным праздником также поздравил глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул важность их работы по сплочению русского мира.