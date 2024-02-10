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Исполнительный директор Фонда Горчакова Драчевский сравнил дипломатию со спортом

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Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, заслуженный тренер СССР по академической гребле Леонид Драчевский сравнил дипломатию со спортом.
Исполнительный директор Фонда Горчакова Драчевский сравнил дипломатию со спортом
  • Gettyimages.ru

«Дипломатия предполагает обязательную игру, соревнование умов, идей, всевозможных подходов. Поэтому я вижу тут прямую аналогию», — заявил Драчевский в интервью на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Драчевский назвал спорт «быстрым и вульгарным отражением жизни».

«Всё то, что происходит в спорте, всё точно происходит в любой отрасли... Спорт предполагает соревнование, и вся жизнь человеческая — это сплошное соревнование», — отметил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что углубление торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами — это приоритетная задача, над которой трудятся российские дипломаты. 

Российских дипломатов с профессиональным праздником также поздравил глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул важность их работы по сплочению русского мира.

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