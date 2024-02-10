Исполнительный директор Фонда Горчакова Драчевский сравнил дипломатию со спортом

Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, заслуженный тренер СССР по академической гребле Леонид Драчевский сравнил дипломатию со спортом.

«Дипломатия предполагает обязательную игру, соревнование умов, идей, всевозможных подходов. Поэтому я вижу тут прямую аналогию», — заявил Драчевский в интервью на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Драчевский назвал спорт «быстрым и вульгарным отражением жизни».

«Всё то, что происходит в спорте, всё точно происходит в любой отрасли... Спорт предполагает соревнование, и вся жизнь человеческая — это сплошное соревнование», — отметил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что углубление торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами — это приоритетная задача, над которой трудятся российские дипломаты.

Российских дипломатов с профессиональным праздником также поздравил глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул важность их работы по сплочению русского мира.