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Мишустин: рост сотрудничества России с дружественными странами — важная задача

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Углубление торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами — это приоритетная задача, над которой трудятся российские дипломаты. С заявлением об этом выступил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин: рост сотрудничества России с дружественными странами — важная задача
  • РИА Новости

В поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД России с профессиональным праздником глава кабмина подчеркнул, что дипломаты с честью выполняют свой долг в условиях сложной геополитической обстановки.

«Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Особенно востребовано дипломатическое содействие в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за рубежом», — приводятся слова премьера в Telegram-канале правительства России.

Ранее российских дипломатов с профессиональным праздником поздравил глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул важность их работы по сплочению русского мира.

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