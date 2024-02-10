Путин подчеркнул важность работы дипломатов по сплочению русского мира

Работа дипломатов по сплочению русского мира в полной мере востребована. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД по случаю их профессионального праздника.

По словам главы государства, речь идёт о поддержке россиян за рубежом, популяризации русского языка, достижений отечественной культуры и науки, а также о работе по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

«Уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь действовать с полной отдачей, творчески и инициативно», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее глава государства выступил с заявлением, согласно которому сбережение народов России — это будущее русского мира.