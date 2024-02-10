В Госдуме подтвердили подготовку проекта о запрете рекламы на сайтах иноагентов
- РИА Новости
О подготовке соответствующего законопроекта ранее сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России. Его точку зрения разделил Пискарёв.
«Полностью согласен. Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны», — подчеркнул парламентарий в личном Telegram-канале, добавив, что соответствующий законопроект уже находится на согласовании.
Ранее замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в стране действуют 569 иностранных агентов.