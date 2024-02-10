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В Госдуме подтвердили подготовку проекта о запрете рекламы на сайтах иноагентов

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Законопроект, предусматривающий запрет на размещение рекламы на принадлежащих иноагентам ресурсах, подготовлен и уже согласовывается. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
В Госдуме подтвердили подготовку проекта о запрете рекламы на сайтах иноагентов
  • РИА Новости

О подготовке соответствующего законопроекта ранее сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России. Его точку зрения разделил Пискарёв.

«Полностью согласен. Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны», — подчеркнул парламентарий в личном Telegram-канале, добавив, что соответствующий законопроект уже находится на согласовании.

Ранее замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в стране действуют 569 иностранных агентов.

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