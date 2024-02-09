В Петербурге почтили память государственного деятеля Анатолия Кони
Утром жители возложили цветы к его могиле, передаёт ОТР.
Кроме того, перед главным фасадом Российской национальной библиотеки прошла церемония закладки камня будущего памятника.
Кони был председателем суда и поддержал оправдательный приговор присяжных по делу Веры Засулич, которая стреляла в губернатора Санкт-Петербурга и ранила его, притом что сам российский император просил его осудить нападавшую.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 300-летием Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).