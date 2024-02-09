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В Петербурге почтили память государственного деятеля Анатолия Кони

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В Санкт-Петербурге 9 февраля отметили 180-летие со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, юриста Анатолия Кони.

Утром жители возложили цветы к его могиле, передаёт ОТР.

Кроме того, перед главным фасадом Российской национальной библиотеки прошла церемония закладки камня будущего памятника.

Кони был председателем суда и поддержал оправдательный приговор присяжных по делу Веры Засулич, которая стреляла в губернатора Санкт-Петербурга и ранила его, притом что сам российский император просил его осудить нападавшую.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 300-летием Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

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