RT в Telegram
Подпишись

Беглов поздравил СПбГУ с 300-летием со дня основания

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 300-летием Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Беглов поздравил СПбГУ с 300-летием со дня основания
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Учёными и выпускниками университета были сделаны величайшие открытия в истории человечества. Россия гордится именами Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Александра Попова, Ивана Павлова, Льва Гумилёва и многих других великих учёных, первооткрывателей, государственных и общественных деятелей, поэтов и писателей, деятелей культуры», — заявил Беглов.

Санкт-Петербургский университет был создан 8 февраля 1724 года по указу Петра I.

В настоящее время в СПбГУ учатся 27 тыс. студентов из ста стран.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы открыл приуроченную ко Дню науки онлайн-выставку «Учёные России: страницы жизни. К 300-летию Российской академии наук».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить