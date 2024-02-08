Беглов поздравил СПбГУ с 300-летием со дня основания

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 300-летием Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Учёными и выпускниками университета были сделаны величайшие открытия в истории человечества. Россия гордится именами Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Александра Попова, Ивана Павлова, Льва Гумилёва и многих других великих учёных, первооткрывателей, государственных и общественных деятелей, поэтов и писателей, деятелей культуры», — заявил Беглов.

Санкт-Петербургский университет был создан 8 февраля 1724 года по указу Петра I.

В настоящее время в СПбГУ учатся 27 тыс. студентов из ста стран.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы открыл приуроченную ко Дню науки онлайн-выставку «Учёные России: страницы жизни. К 300-летию Российской академии наук».