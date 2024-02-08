Главархив Москвы представил онлайн-выставку к 300-летию РАН

Главархив Москвы открыл приуроченную ко Дню науки онлайн-выставку «Учёные России: страницы жизни. К 300-летию Российской академии наук».

Ознакомиться с ней можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Главархив.

В экспозиции представлены документы из истории Академии, работы учёных с конца XIX до середины ХХ веков, а также письма, семейные фотографии, воспоминания.

Желающие смогут узнать о работах математика и механика Сергея Чаплыгина, минералогов Владимира Вернадского и Александра Ферсмана, биохимика Романа Хесин-Лурье, генетика и селекционера Николая Вавилова, лингвиста Дмитрия Ушакова, историка Ярослава Щапова, специалиста по древнерусской литературе Дмитрия Лихачёва и др.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной сообщало об открытии выставки юных воспитанников столичных школ искусств «Рисую. Творю. Мечтаю» в зале московского Союза художников.