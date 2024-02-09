Врач Гуркина рассказала о противопоказаниях к массажу спины

Заведующая отделением ранней медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, врач физической и реабилитационной медицины Мария Гуркина назвала противопоказания для массажа спины.

Массаж категорически противопоказан, если болевой синдром вызван воспалительным процессом, заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

После активной физической нагрузки массаж снимает мышечное перенапряжение, но его ни в коем случае нельзя делать при онкологических заболеваниях, отметила специалист.

Назначить массаж может врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт или врач физической реабилитационной медицины. И если противопоказан классический ручной, его может заменить аппаратный, заключила врач.

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