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Психолог Яушева назвала признаки цифровой зависимости

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Клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева перечислила признаки цифровой зависимости.
Психолог Яушева назвала признаки цифровой зависимости
  • Gettyimages.ru
  • © PrathanChorruangsak

«Ключевой признак любой зависимости — она подчиняет себе остальную жизнь и значительно снижает её качество. Так, например, у человека появляется тревога, когда он по каким-то причинам остаётся без объекта зависимости: он физически не может без него существовать, чувствует, что ему некомфортно, но всё равно не может отказаться», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, эмоциональными проявлениями цифровой зависимости являются раздражительность, тревожность, сниженный эмоциональный фон.

Физиологические признаки включают в себя потерю или набор веса, проблемы со сном, ускоренное сердцебиение, сложности с дыханием, пренебрежение личной гигиеной.

Яушева обратила внимание, что с этим расстройством нужно работать методами когнитивно-поведенческой терапии.

«Если вы замечаете у себя признаки цифровой зависимости, то сперва стоит обратиться к психиатру или психотерапевту», — заключила психолог.

Ранее психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова заявила, что к профессиональному выгоранию приводит рутинность и монотонность рабочего дня.

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