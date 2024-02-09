В Госдуме предложили упростить молодым людям трудоустройство на предприятия

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отправил на заключение в правительство России законопроект, согласно которому молодым людям до 18 лет могут упростить трудоустройство на предприятия.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Из пояснительной записки следует, что в отдельных организациях кабмин сможет устанавливать особенности трудоустройства лиц младше 18 лет, осваивающих либо освоивших программы среднего специального образования, при условии прохождения ими медосмотра, обучения правилам охраны труда, а также при наличии наставника на рабочем месте.

По словам разработчиков, принятие проекта позволит расширить возможности трудоустройства несовершеннолетних и снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.

«Мы говорим о возможности более широкого использования труда молодых людей, получающих профильное образование. При этом, конечно, трудоустройство возможно только при самом желании подростка и если это не наносит вреда здоровью и основному учебному процессу», — сказал Нилов.

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