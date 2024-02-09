В Госдуме предложили упростить молодым людям трудоустройство на предприятия
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Из пояснительной записки следует, что в отдельных организациях кабмин сможет устанавливать особенности трудоустройства лиц младше 18 лет, осваивающих либо освоивших программы среднего специального образования, при условии прохождения ими медосмотра, обучения правилам охраны труда, а также при наличии наставника на рабочем месте.
По словам разработчиков, принятие проекта позволит расширить возможности трудоустройства несовершеннолетних и снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.
«Мы говорим о возможности более широкого использования труда молодых людей, получающих профильное образование. При этом, конечно, трудоустройство возможно только при самом желании подростка и если это не наносит вреда здоровью и основному учебному процессу», — сказал Нилов.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке обсудили план мероприятий Молодёжной столицы России — 2024.