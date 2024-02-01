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Во Владивостоке обсудили план мероприятий Молодёжной столицы России — 2024

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В городской думе Владивостока обсудили план мероприятий в рамках присвоения городу статуса Молодёжной столицы России — 2024.
Во Владивостоке обсудили план мероприятий Молодёжной столицы России — 2024
  • Gettyimages.ru
  • © Victoria Koltsova

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на начальника управления по делам молодёжи администрации города Екатерину Ищук.

Планируется провести международные спортивные игры «Дети Приморья», парусную регату среди молодых яхтсменов, форум по развитию молодёжного туризма, автопробег «Владивосток — Москва», международный марафон «Мосты Владивостока», гастрофестивали, музыкальные вечера на объектах Владивостокской крепости и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что молодёжные центры Ямало-Ненецкого автономного округа получили гранты в рамках конкурса в сфере молодёжной политики.

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