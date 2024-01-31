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Молодёжные центры Ямала получили гранты

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Молодёжные центры Ямало-Ненецкого автономного округа получили гранты в рамках конкурса в сфере молодёжной политики.
Молодёжные центры Ямала получили гранты
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Грантовый фонд в 6 млн рублей пойдёт на улучшение молодёжных пространств», — отмечается в сообщении.

В номинации «Лучший молодёжный центр» победила организация «Доверие» из Ноябрьска, а в номинации «Лучшее первичное отделение» — первичное отделение «Движения Первых» Салемальской школы-интерната имени Володи Солдатова.

Ранее сообщалось, что молодые учёные Свердловской области получили губернаторские премии.

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