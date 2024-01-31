Молодёжные центры Ямала получили гранты
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Грантовый фонд в 6 млн рублей пойдёт на улучшение молодёжных пространств», — отмечается в сообщении.
В номинации «Лучший молодёжный центр» победила организация «Доверие» из Ноябрьска, а в номинации «Лучшее первичное отделение» — первичное отделение «Движения Первых» Салемальской школы-интерната имени Володи Солдатова.
Ранее сообщалось, что молодые учёные Свердловской области получили губернаторские премии.