Молодёжные центры Ямала получили гранты

Молодёжные центры Ямало-Ненецкого автономного округа получили гранты в рамках конкурса в сфере молодёжной политики.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Грантовый фонд в 6 млн рублей пойдёт на улучшение молодёжных пространств», — отмечается в сообщении.

В номинации «Лучший молодёжный центр» победила организация «Доверие» из Ноябрьска, а в номинации «Лучшее первичное отделение» — первичное отделение «Движения Первых» Салемальской школы-интерната имени Володи Солдатова.

Ранее сообщалось, что молодые учёные Свердловской области получили губернаторские премии.