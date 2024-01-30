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В Свердловской области присудили премии молодым учёным

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Молодые учёные Свердловской области получили губернаторские премии.
В Свердловской области присудили премии молодым учёным
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

Отмечается, что премии в размере 200 тыс. рублей получили 24 автора ярких и полезных разработок. Среди них проект сотрудника уральского отделения РАН Дмитрия Распосиенко, позволяющий повысить прочность металлов, применяемых в авиакосмической отрасли.

«Сегодня молодёжь активно идёт в науку, реализует себя. В 2023 году было зарегистрировано 117 заявок, это на 33% больше, чем годом ранее», — сказал министр промышленности области Сергей Пересторонин.

Ранее сообщалось, что российские учёные обучили нейросеть определять диабет по сетчатке глаза.

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