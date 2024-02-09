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Песков: встречи Путина с Кудриным имели место

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин проводил встречи с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным.
Песков: встречи Путина с Кудриным имели место
  • globallookpress.com

Он ответил на вопрос журналистов, стала ли встреча Путина с Кудриным в 2022 году решающим шагом в сделке по продаже активов «Яндекса».

Песков отметил, что в Кремле никогда не рассказывают про «внутреннюю кухню».

«Я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место», — сказал представитель Кремля.

5 февраля стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Таким образом, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы, до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Крупнейшим покупателем российских активов «Яндекса» (MOEX: YNDX) станет структура менеджмента — ей передадут 35% акций.

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