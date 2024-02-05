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Песков: для России важно, что «Яндекс» продолжит работать в стране

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Для России важно, что «Яндекс» продолжит работать в стране, договорённости по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов приветствуются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: для России важно, что «Яндекс» продолжит работать в стране
  • РИА Новости

«Конечно же, «Яндекс» — это один из национальных чемпионов в экономике в своей области, в области высоких технологий, и одна из крупнейших компаний», — сказал представитель Кремля журналистам.

Компания даёт работу многим талантливым людям, также много молодёжи ищет работу именно в «Яндексе», напомнил Песков.

5 февраля стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Таким образом, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы и до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

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